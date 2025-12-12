Neu-Isenburg (ots) -Ganz im Sinne der griechischen Olympia-Tradition gewinnt das Icon Living an der Athener Riviera einen Preis nach dem anderen. Nach dem Iconic Award, dem Real Estate Architecture Award 2025 und dem BIG SEE Architecture Award 2025 krönt nun der German Design Award 2026 in der Rubrik "Excellent Architecture- Residential" die wellenförmige Architektur-Ikone (https://www.city-1.de/news-details/iconic-award-2025.html) in Glyfada."Der Medaillenregen zeigt, dass wir mit unserem Ansatz goldrichtig liegen. Uns ist es gelungen, ambitioniertes Design und architektonische Exzellenz zu einem einzigartigen Wohnerlebnis zu verschmelzen", erklärt Vassilios Farmakis, Geschäftsführer der City 1 Group.Die geschwungene, einer Meereswelle nachempfundene Fassade des Icon Living verkörpert Eleganz, Bewegung und die Verbindung zur unmittelbaren Umgebung - dem Meer, das nur wenige Schritte entfernt liegt. Zwei fünfgeschossige Gebäude mit insgesamt 15 luxuriösen Apartments auf rund 4.000 Quadratmetern Wohnfläche vereinen minimalistisches Design und natürliche und hochwertige Materialien. Marmor und Echtholzböden treffen auf großflächige Aluminiumfenster, die die Grenzen zwischen Innen und Außen verschwimmen lassen.Wellen, Weitsicht und Weltklasse-DesignEntsprecht heißt es in der Jury-Begründung: "Die gelungene Verbindung von minimalistischem Design, natürlichen Materialien und eindrucksvollen Ausblicken prägt "Icon". Die Architektur überzeugt durch einen kraftvollen Dialog mit der Umgebung, während großzügige, lichtdurchflutete Räume ein stimmiges Wohngefühl schaffen. Besonders hervorzuheben ist die konsequente Umsetzung nachhaltiger und energieeffizienter Prinzipien, die diesem Projekt in der höchsten Auszeichnungsstufe eine bedeutende Strahlkraft verleiht."Farmakis: "Alle Einheiten sind westlich ausgerichtet und bieten spektakuläre Ausblicke auf den Glyfada Golfplatz, das Meer und den legendären Sonnenuntergang über der Athener Riviera. Lichtdurchflutete Grundrisse sorgen dafür, dass das mediterrane Lebensgefühl in jedem Winkel spürbar wird." Dass sich Schönheit und Umweltverträglichkeit nicht ausschließen, zeigt die erreichte Energieeffizienzklasse A+.Spitzenlage trifft SpitzenarchitekturIcon Living liegt direkt neben Griechenlands renommiertestem Golfplatz und nur wenige Gehminuten von drei Yachthäfen, dem Strand und dem pulsierenden Zentrum Glyfadas entfernt. Die Umgebung punktet mit Premium-Einzelhandel internationaler Designerlabels und High-End-Gastronomie - ein Umfeld, das ebenso exklusiv ist wie die Architektur. In nur 30 Minuten erreichen die Bewohner das Athener Zentrum, den internationalen Flughafen oder den Hafen von Piräus.Mit dem Icon Living beweist die City 1 Group, die seit über 30 Jahren in Deutschland und Griechenland erfolgreich als Bauträger, Projektentwickler und Bestandshalter agiert, erneut seine Architektur-Exzellenz. Für das Projekt hat das Unternehmen mit dem renommierten Athener Architekturbüro Potiropoulos+Partners zusammengearbeitet.Über den German Design AwardDer German Design Award zählt zu den renommiertesten Design-Wettbewerben weltweit und wird vom Rat für Formgebung verliehen. Er zeichnet innovative Produkte und Projekte aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind.Über die City 1 Group:Als inhabergeführter Projektentwickler und Bestandshalter mit Sitz in Frankfurt am Main und Neu-Isenburg folgt die City 1 Group einer konsequenten Immobilienphilosophie. Seit mehr als 30 Jahren realisiert das Unternehmen Wohnimmobilien in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main und verbindet architektonische Qualität mit einer klaren, lebensnahen Gestaltung. Geprägt durch ihre griechischen Wurzeln arbeitet die City 1 Group mit einem Ethos aus Verantwortung, Präzision und ausgewogenem Entscheiden. So entstehen Wohnräume, die im Gleichgewicht stehen - zwischen Ästhetik, Funktion und vernünftiger Wirtschaftlichkeit. Mit rund 60 Mitarbeitenden entwickelt, baut, revitalisiert und verwaltet das Unternehmen Wohnprojekte an ausgewählten Standorten. Vier Leistungsbereiche - Investition, Projektentwicklung, Bauträgerschaft und Bestandsverwaltung - greifen dabei nahtlos ineinander, um Wohnräume mit Bestand zu schaffen.Für weitere Informationen zu dieser Meldung kontaktieren Sie bitte:Scrivo CommunicationsKai OppelLachnerstraße 33D-80639 Münchentel: +49 89 45 23 508 11email: kai.oppel@scrivo.deweb: www.scrivo.deOriginal-Content von: City 1 Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180635/6177983