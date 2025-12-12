Bitcoin Ausblick: DANN wieder einsteigen!

Anzeige / Werbung
Jahresausblick für 2026 mit den potenziellen Kauf- und Verkaufszeitpunkten
Jeder Markt hat fundamentale Einflussfaktoren, die auf seine Preisbildung wirken. Mitunter sind dies auch konkurrierende Assets. Als Trader können wir daraus Profit schlagen, dass es diese Beziehungen zwischen den Märkten a) gibt und b) diese mit Zeitverzögerung ablaufen. Unser Forecast für den Bitcoin hat über 12 Monate Vorlauf (Prognosehorizont). Dennoch zeichnet er die groben Schwünge mit einer erstaunlichen Präzision vor.
Dabei gilt es zu betonen, dass nicht die absolute Höhe prognostiziert wird, sondern es um Richtung (aufwärts oder abwärts) und Timing (von wann bis wann?) geht. Manchmal wird eine Prognosewelle höher reichen, als die tatsächliche Bewegung. Doch wie gesagt: darum geht es nicht, sondern um Richtung und Timing, nicht aber um das Ausmaß einer Bewegung und auch nicht, ob das nächste Hoch (oder Tief) niedriger gelegen ist im Vergleich zum vorherigen.
Rückblick: für den 3. Dezember hatte der Forecast das Ende der letzten Abwärtswelle angezeigt. Kurz davor hatte der Markt sein tatsächliches Tief ausgebildet im Bereich um 81.000 Dollar. Nun bekommen wir für 2026 einen ersten starken Kauftermin am (und um den) 26. Januar. Der Bitcoin sollte also im restlichen Dezember und über nahezu den kompletten Januar eine Bodenbildungs-Phase durchlaufen, ehe er sich anschließend aufschwingt.
Gemäß Forecast sind Aufwärtswellen bis 27. Februar und den 7. Mai zu erwarten. Die Termine sind bitte nicht punktgenau zu verstehen, sondern als eine Art Fixpunkt, um den herum dann die einzelnen Trendwellen ihre lokalen Hochs und Tiefs markieren und Richtungswechsel erfahren.
Lehrreiche Trading-Lektionen im Video: Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader
In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/
Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002742142,US12492A1079,XD0002745517,XD0002742050,XD0002742241,XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,XD0002876429,2455711,XD0002742308,XD0002742225,XD0009437449,BTC~USD
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)