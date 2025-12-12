Die Bewertungen europäischer Fluggesellschaften liegen derzeit deutlich unter ihren Fünf- und Zehnjahresdurchschnitten auf Basis der EV/EBITDA-Multiples. Das konstatiert die UBS in einer aktuellen Analyse zum Sektor. Führende Marktbeobachter erwarten für 2026 ein Verkehrswachstum zwischen 3 % und 5 %. Airports Council International (ACI) rechnet für Europa mit einem Passagierwachstum von rund 4 % im Jahr 2026. Eurocontrol erwartet ein Wachstum von etwa 3 %, basierend auf dem Ergebnis 2025.IATA prognostiziert für Europa ein Passagierwachstum von rund 3,8 % im Jahresvergleich (global: 4,9 %). Zudem erwartet der Branchenverband einen Anstieg des weltweiten Nettogewinns von 13,2 Mrd. $ auf 14 Mrd. $, bei einer europäischen Nettomarge von rund 4,9 % (EBIT-Marge: 6,9 %).Laut UBS geben positives Wirtschaftswachstum, nachlassende Inflationsrisiken und ein insgesamt stabileres makroökonomisches Umfeld Rückenwind. Die UBS-Bewertungen im Überblick: