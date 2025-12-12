Hamburg (www.anleihencheck.de) - Bei der bevorstehenden EZB-Sitzung am Donnerstag, den 18. Dezember, ist keine Änderung der Leitzinsen zu erwarten, so Dr. Cyrus de la Rubia und Nils Müller von der Hamburg Commercial Bank.Der EZB-Rat zeiget sich geschlossen: 95% der stimmberechtigten Mitglieder hätten in ihren jüngsten Aussagen eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinsniveaus als angemessen bezeichnet. Dies habe die Auswertung der entsprechenden Reden und Interviews ergeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
