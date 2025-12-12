Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Kreditbank AG bringt eine neue Euro-Anleihe (ISIN DE000GRN0032/ WKN GRN003) auf den Markt, so die Börse Stuttgart.Mit einem Kupon von 2,875% und einer Stückelung von 1.000 Euro richte sich die Unternehmensanleihe an private wie institutionelle Anleger. Das maximale Volumen betrage bis zu 500 Millionen Euro. Erster Zinstermin sei der 12. Februar 2026, die Fälligkeit sei für den 12. Februar 2031 vorgesehen. Zuletzt sei die Anleihe mit 98,51% gehandelt worden - dies entspreche einer aktuellen Rendite bis zur Fälligkeit von rund 3,20% (Stand: 10.12.2025). Moody's vergebe für diese Anleihe das Bonitätsrating Aa3. (Bonds weekly Ausgabe vom 11.12.2025) (12.12.2025/alc/n/a) ...

