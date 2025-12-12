Linz (www.anleihencheck.de) - Die Zahl der US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche auf 236.000 angestiegen und verzeichnet somit den stärksten Anstieg seit der Corona-Pandemie, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Prognostiziert worden sei lediglich ein Anstieg auf 220.000 Anträge. Dies könne den Kurs der amerikanischen Notenbank FED beeinflussen und erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung Ende Januar 2026. Diese Woche habe die FED bereits den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und liege somit in der Spanne zwischen 3,50% und 3,75%. Der EUR/USD-Kurs steige seit gestern auf derzeit 1,1740. (12.12.2025/alc/a/a) ...

