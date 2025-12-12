Die Hyundai Motor Group macht einen neuen Auftrag zur Lieferung von 224 Wasserstoffbussen an die staatliche Guangzhou Public Transport Group publik. Laut Hyundai handelt es sich dabei um den bisher größten Einzelauftrag für Wasserstoffbusse in China. Die Bestellung über die 224 H2-Busse ging konkret an HTWO Guangzhou, den chinesischen Ableger von Hyundais Wasserstoffmarke HTWO, in Kombination mit dem chinesischen Nutzfahrzeughersteller Kaiwo Group. ...

