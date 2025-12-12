Die Lufthansa-Aktie legt am Freitag kräftig zu. Denn Analysten erhöhen die Kursziele - und die Bewertung bleibt dennoch attraktiv. Die Aktie der Deutschen Lufthansa befindet sich seit Wochen im Aufwind. Nach bereits deutlichen Kursgewinnen schieben nun neue Analystenstudien, die günstige Bewertung sowie die charttechnische Lage den Kurs noch einmal zusätzlich an. Wir analysieren, ob die Rally womöglich erst am Anfang steht. Kepler Cheuvreux hebt ...

