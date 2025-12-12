© Foto: Nicolas Economou - NurPhoto

Angst vor der Stablecoin-Revolution? Übertrieben! Mieses Sentiment hat die Aktie des Kreditkartenriesen Visa in den vergangenen Monaten nach unten gezogen. Zu Unrecht sagen Analysten von BofA Research.Die Visa-Aktie werde derzeit zu einem besonders attraktiven Preis gehandelt, ist sich BofA-Analyst Mihir Bhatia sicher. Trotz der jüngsten Kursrückgänge, die teilweise durch Diskussionen um Stablecoins und regulatorische Risiken ausgelöst wurden, stuft Bank of America die Aktie jetzt als Kaufen ein und hebt das Kursziel auf 382 US-Dollar an. Die Papiere reagierten am Donnerstag prompt auf die warmen Worte der Analysten und legten gleich einmal mehr als 6 Prozent zu. Visa sei eines von nur …