Datum der Anmeldung:
10.12.2025
Aktenzeichen:
B3-124/25
Unternehmen:
Lafayette Mittelstand Capital Fund III SCS, Luxemburg; Erwerb sämtlicher Vermögenswerte der Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH, Berlin, sowie von Immobilien aus dem Nachlass von Dr. Heinz Schumann
Produktmärkte:
Betrieb von Alten- und Pflegeheimen, Pflegeimmobilien, ambulante Pflege
