Datum der Anmeldung:
09.12.2025
Aktenzeichen:
B9-123/25
Unternehmen:
Koehler Logistics GmbH, Oberkirch; Erwerb aller Anteile an, Stimmrechte und der alleinigen Kontrolle über die Klumpp + Müller GmbH & Co. KG, Kehl, sowie der Klumpp Verwaltungsgesellschaft mbH, Kehl
Produktmärkte:
Logistikdienstleistungen
