Datum der Anmeldung:
09.12.2025
Aktenzeichen:
B1-177/25
Unternehmen:
ODDO BHF Strategic Opportunities SLP und ODDO BHF Opportunités Stratégiques SLP, beide Paris (Frankreich); Erwerb von Anteilen an der Vorsprung Forest GmbH, Hamburg/ Schrader Gruppe
Produktmärkte:
Baumschulen, Garten- und Landschaftsbau
