Datum der Anmeldung:
08.12.2025
Aktenzeichen:
B4-89/25
Unternehmen:
Nexture S.p.A. (Italien), Erwerb von 100% der Anteile an sowie der alleinigen Kontrolle über Oferta Genuina, S.A. (Portugal)
Produktmärkte:
Milchprodukte Speiseeis Backwaren Getränke und Milchersatzprodukte
08.12.2025
Aktenzeichen:
B4-89/25
Unternehmen:
Nexture S.p.A. (Italien), Erwerb von 100% der Anteile an sowie der alleinigen Kontrolle über Oferta Genuina, S.A. (Portugal)
Produktmärkte:
Milchprodukte Speiseeis Backwaren Getränke und Milchersatzprodukte
© 2025 Bundeskartellamt