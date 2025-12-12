Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!Montag, 15. Dezember 2025, 0.25 UhrDas kleine FernsehspielDanke für NichtsVier junge Frauen. Eine chaotische Wohngruppe. Und ein radikaler Traum von völliger Freiheit - ein Gegenentwurf zu allem, was sie ablehnen: Eltern, Schule, Regeln.Malou hat mit fünf beschlossen, dass sie nicht mehr spricht; Ricky mit 13, ohne Eltern in Deutschland zu bleiben; Victoria ist der Inbegriff von Wohlstandsverwahrlosung. Katharina wollte nie älter als 18 werden, doch schon in zwei Wochen ist ihr Geburtstag.Mit ihrem unmotivierten Sozialarbeiter Ballack als halbherzigen Aufpasser geht das eigentlich ganz gut. Bis ihre "Leben und Leben lassen"-Vereinbarung durch Katharinas Vorhaben ins Wanken gerät."Danke für Nichts" ist ein Staying-Coming-of-Age-Film über vier Jugendliche, die sich weigern, in eine Welt hineinzuwachsen, die sie längst abgeschrieben hat.Free-TV-PremierePressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6178133