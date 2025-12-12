Wien (www.fondscheck.de) - Die Dienstleistungsgesellschaft Universal Investment nimmt die Auflage von börsengehandelten Fonds (ETFs) in ihr Angebot auf. Dies teilte die Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Service-KVG) mit, so die Experten von "FONDS professionell".Das Haus unterstütze "ab sofort Fondsinitiatoren und Investoren bei der Auflage", heiße es in der Mitteilung. Damit reagiere das Unternehmen auf die Nachfrage der Kunden. Die Gesellschaft konzentriere sich dabei auf ETFs, die Elemente des aktiven Managements aufweisen würden. ...

