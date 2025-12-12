Broadcom - "Rekordumsatz" wird auf die Probe gestellt



Trotz historisch hohen Ergebnissen gibt die Aktie von Broadcom nachbörslich nach.



Am 11. Dezember 2025 veröffentlichte Broadcom, einer der weltweit führenden Chiphersteller, seine aktuellen Quartalszahlen. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von rund 18 Milliarden US-Dollar und verzeichnete damit ein Wachstum von etwa 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Gewinn entwickelte sich sehr positiv und hat sich nahezu verdoppelt. CEO Hock Tan führt dieses starke Wachstum vor allem auf den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz zurück.



In den letzten Wochen war jedoch ein Rückgang der Aktienkurse vieler KI-orientierter Unternehmen zu beobachten, was zu einer leichten Abkühlung in diesem Sektor geführt hat. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob Broadcom das aktuelle Wachstum auch in Zukunft fortsetzen kann. Trotz der überzeugenden Geschäftszahlen reagierten die Börsen zunächst zurückhaltend: Die Aktie von Broadcom notiert aktuell etwa 2,5 Prozent unter dem Niveau des Vortages.









Quelle: HSBC









