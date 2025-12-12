Berlin (ots) -Die Feiertage nähern sich in großen Schritten - und mit ihnen die Suche nach inspirierenden Last-Minute-Geschenken. Für alle, die etwas Sinnvolles, Besonderes und gleichzeitig Stressfreies verschenken möchten, bietet der beliebte Online-Blumenversand Bloom & Wild die perfekte Lösung: Blumenabos, festliche Bouquets und liebevoll zusammengestellte Geschenksets, die nicht nur am Fest selbst begeistern, sondern weit über Weihnachten hinaus Freude machen. Auch als aufmerksamkeitsstarkes "Danke" an die Gastgeber der Weihnachtstage sind die Geschenkideen von Bloom & Wild ideal: persönlich, stilvoll und unkompliziert, zum Wunschtermin bis Heiligabend versendet.Blumenabos - ein Geschenk, das immer wieder Freude machtMit einem Blumenabo verschenkt man nicht einfach einen Strauß, sondern regelmäßige kleine Highlights im Alltag. Monat für Monat wird ein neues, frisch und farbenfroh zusammengestelltes Bouquet geliefert - noch im Knospenstadium, damit es zuhause nach und nach aufblühen kann. Die Abos sind flexibel: Laufzeit, Lieferintervalle, Lieferadresse oder Pausen lassen sich jederzeit ganz unkompliziert anpassen.Ein Geschenk, das immer wieder überrascht - und perfekt ist für alle Last-Minute-Schenker:innen, denn das Abo lässt sich sofort digital verschenken.- Geschenk-Abos: https://www.bloomandwild.de/blumen-aboWeihnachtssträuße, Mini-Bäumchen und köstliche Geschenksets - einfach versendet, wenn man nicht selbst vor Ort sein kannZur Weihnachtszeit bietet Bloom & Wild neben festlichen Weihnachtssträußen in verschiedenen Preislagen - auf Wunsch mit passender Vase - auch niedliche Mini-Weihnachtsbäumchen inklusive Lichterkette und Deko, die Jahr für Jahr Freude machen. Sie werden mitsamt ihrer Wurzel verschickt, damit sie ganz einfach umgetopft und im nächsten Jahr erneut geschmückt werden können.Für alle, die besondere Geschenkideen ohne großen Aufwand suchen, gibt es zudem liebevoll kuratierte Geschenksets mit Produkten von lokalen Manufakturen. Als Kombination mit Blumen oder eigenständiges Präsent eignen sie sich ideal zum Versand an Freund:innen, Familie oder Gastgeber:innen.Die Auswahl reicht von Glühwein und Lebkuchen über Kaffee und Brownies, Duftkerzen und Handcreme bis hin zu Prosecco und Mini-Guglhupf - perfekt, um Wertschätzung zu zeigen, selbst wenn man nicht persönlich überreichen kann. Alles wird bequem und zuverlässig direkt an die Haustür geliefert.- Weihnachtssträuße: https://www.bloomandwild.de/blumen-versenden/tagonly/adventsblumen- Weihnachtsbäumchen: https://www.bloomandwild.de/blumen-versenden/tagonly/advent-baumchen- Weihnachtsgeschenke: https://www.bloomandwild.de/blumen-versenden/tagonly/geschenksetsBestellungen, die bis zum 22. Dezember um 16 Uhr eingehen, werden garantiert noch bis zum 24. Dezember zugestellt.Weitere Informationen zum Angebot von Bloom & Wild sind hier (https://www.bloomandwild.de/) erhältlich. Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Bloom & Wild finden Sie hier (https://www.bloomandwild.de/ueber-uns).Pressekontakt:Christine Sticken-HellingChristine.stickenhelling@bloomandwild.comhttps://www.bloomandwild.de/presseOriginal-Content von: Bloom and Wild Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181640/6178179