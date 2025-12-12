Mainz (ots) -Im Zuge der Aufarbeitung des israelischen Angriffs auf die Produktionsfirma PMP in Gaza hat das ZDF seine Sicherheitsstandards überprüft und verschärft. Anlass war die nachträglich bekannt gewordene Hamas-Mitgliedschaft eines Technikers, der für die Firma gearbeitet hatte und bei dem Angriff getötet wurde. Für die Zusammenarbeit mit Dienstleistern in Krisenregionen und in Ländern mit autoritären Systemen gibt es künftig strengere Prüfungen und Kontrollen. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten informierte den ZDF-Fernsehrat in der Sitzung am Freitag, 12. Dezember 2025, über die Maßnahmen.Um die Transparenz in Regionen zu erhöhen, in denen die Berichterstattung mit erheblichen Risiken verbunden ist, werden vor jeder Beauftragung von Dienstleistern nicht nur die Qualität und Zuverlässigkeit der Firmen, sondern auch deren Mitarbeitende überprüft. Dazu zählen neben Selbstauskünften und Verpflichtungserklärungen auch die Vorlage von Zeugnissen, Lebensläufen und Referenzen. Auch Social-Media-Profile werden gecheckt. Zusätzlich wird ein Konzept für systematische Background-Checks erarbeitet, bei denen auch externe Experten einbezogen werden, um Risiken künftig noch besser zu begegnen.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Das ZDF steht für verlässliche Information. Das gilt auch dort, wo der Zugang zu Fakten schwierig und mitunter gefährlich ist. Unabhängige Berichterstattung aus Kriegs- und Krisengebieten erfordert aber nicht nur Mut, sondern auch klare Regeln für die Zusammenarbeit mit Dritten. Die Stärkung der Compliance-Standards zeigt, dass wir diese Verantwortung ernst nehmen."Nachdem die israelische Armee Dokumente vorgelegt hatte, die nach Experteneinschätzung eine Mitgliedschaft des getöteten Technikers des Dienstleisters PMP in der Terrororganisation belegen, hatte das ZDF die Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma eingestellt und intensive Recherchen zur Aufklärung durchgeführt. Dabei haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass weitere Mitarbeiter von PMP Hamas-Mitglieder sein könnten. Im Rahmen der Aufarbeitung wurde auch bestätigt, dass eine unabhängige Berichterstattung durch das Studio Tel Aviv in der Vergangenheit durchgängig gewährleistet war. Die redaktionelle Hoheit lag zu jeder Zeit beim Studio in Tel Aviv und den Senderedaktionen in Mainz.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6178212