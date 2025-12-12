Mainz (ots) -Mittwoch, 21. Januar 2026, 20.15 UhrAktenzeichen XY... UngelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeRudi Cerne berichtet über ungeklärte KriminalfälleMord wirft Fragen aufEine Seniorin wird in der eigenen Wohnung brutal attackiert und ermordet. Kurz vor ihrem Tod hatte sie Besuch von einem Fremden. Gibt es einen Zusammenhang?13-Jährige grausam ermordetEin junges Mädchen verschwindet und wird dann tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat einen ungeheuerlichen Verdacht.Überfall zu HauseRaubüberfall am helllichten Tag in einem Einfamilienhaus. Die Täter lassen das Ehepaar gefesselt zurück - und rufen danach selbst die Polizei.Alle Ersparnisse wegSeit Jahrzehnten spart ein Rentner Geld. Inzwischen ist eine beträchtliche Summe zusammengekommen, die der Senior zu Hause deponiert. Doch dann haben es Räuber auf das Geld abgesehen."Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann nach der Ausstrahlung im ZDF gestreamt werden.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6178229