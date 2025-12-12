Mainz (ots) -
Mittwoch, 21. Januar 2026, 20.15 Uhr
Aktenzeichen XY... Ungelöst
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe
Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle
Mord wirft Fragen auf
Eine Seniorin wird in der eigenen Wohnung brutal attackiert und ermordet. Kurz vor ihrem Tod hatte sie Besuch von einem Fremden. Gibt es einen Zusammenhang?
13-Jährige grausam ermordet
Ein junges Mädchen verschwindet und wird dann tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat einen ungeheuerlichen Verdacht.
Überfall zu Hause
Raubüberfall am helllichten Tag in einem Einfamilienhaus. Die Täter lassen das Ehepaar gefesselt zurück - und rufen danach selbst die Polizei.
Alle Ersparnisse weg
Seit Jahrzehnten spart ein Rentner Geld. Inzwischen ist eine beträchtliche Summe zusammengekommen, die der Senior zu Hause deponiert. Doch dann haben es Räuber auf das Geld abgesehen.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann nach der Ausstrahlung im ZDF gestreamt werden.
