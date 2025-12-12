© Foto: Andreas Franke - picture alliance

Nach einer nervösen Woche hellt sich der Krypto-Markt auf, Solana führt die Erholung an, während auch Bitcoin, Ethereum und XRP zulegen. Der Krypto-Markt zeigt sich am Freitagmittag deutlich freundlicher und steuert nach einer turbulenten Woche doch noch mit grünen Vorzeichen ins Wochenende. Angeführt von einer kräftigen Erholung bei Solana gewinnen die wichtigsten Kryptowährungen an Boden, nachdem geldpolitische Signale der US-Notenbank zuletzt für Ernüchterung gesorgt hatten. Bitcoin legt zu - Altcoins holen auf Bitcoin notiert am Freitagmittag 2,5 Prozent höher bei rund 92.500 US-Dollar. Ethereum kann um 1,6 Prozent auf 3.250 US-Dollar zulegen, während XRP moderat um ein Prozent auf 2,03 …