MATELASER W1 REGEN: Das leichteste tragbare Rotlichttherapiegerät mit einem Gewicht von nur 24 g und einer Leistung von 5.100 mW/cm² wird auf Kickstarter vorgestellt



MIAMI, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- MATELASER, INC., ein Pionier im Bereich der mobilen Lasertherapie, gab heute den offiziellen Start seiner globalen Crowdfunding-Kampagne für das W1 REGEN bekannt, ein bahnbrechendes Gerät, das Lasertherapie in Klinikqualität in einer ultrakleinen, tragbaren 24-g-Form bietet. Mit einem Preis von nur 99 USD durchbricht W1 REGEN offiziell die Kostenbarriere für echte Photobiomodulation in medizinischer Qualität und markiert damit einen bedeutenden Fortschritt in der Konsumerisierung der Lasertherapie. Eine neue Kategorie: Lasertherapie für tiefes Gewebe im Taschenformat Im Gegensatz zu großen LED-Panel-"Rotlichtmasken" und Verbrauchergeräten mit geringer Bestrahlungsstärke liefert das W1 REGEN 5100 mW/cm² über eine VCSEL-Architektur mit zwei Wellenlängen (US-Patent angemeldet), die für die Durchdringung von Muskeln, Sehnen, Gelenken und Knochen entwickelt wurde. Wellenlänge Zielgewebe Klinische Rolle 660 nm Haut und Kapillarbetten Mikrozirkulation, Oberflächenreparatur 810 nm Tiefe Muskulatur, Faszien, Periost Goldstandard-Wellenlänge für die funktionelle Wiederherstellung

Frühzeitige Validierung auf dem "Don't Die Summit" von Bryan Johnson Am 7. Dezember, nur wenige Tage vor dem offiziellen Start auf Kickstarter, wurde das W1 REGEN auf Bryan Johnsons "Don't Die Summit" vorgestellt und stieß bei führenden Vertretern der Biooptimierung, Langlebigkeitsforschern und renommierten Spezialisten für Regeneration auf großes Interesse. Die Teilnehmer zeigten sofort Interesse am Kauf, was die Bedeutung des Geräts als zuverlässiges Tool in der evidenzbasierten Leistungsmedizin unterstreicht. Wem es hilft - und warum es wichtig ist Das W1 REGEN wurde für Anwender entwickelt, die eine echte therapeutische Wirkung und nicht nur kosmetische Effekte suchen: Ausdauersportler und Marathonläufer

Personen, die unter chronischen Verspannungen im unteren Rücken- und Nackenbereich leiden

Wundheilung nach chirurgischen Eingriffen

Sehnenentzündung, Tennisarm, Läuferknie

Entzündungen im Bürobereich und Verspannungen im Schulterblattbereich

Altersbedingte Gelenkbeschwerden und mikrovaskuläre Verschlechterung Von Rehabilitationslabors bis hin zu Wohnzimmern - die tiefenwirksame Lasertherapie ist nun mobil einsetzbar. Erleben Sie das W1 REGEN auf der CES 2026 MATELASER wird auf der CES das vollständige Unbound-Ökosystem für tragbare Erholungsgeräte vorstellen und dabei auf die Dynamik des Gipfeltreffens und die Aktivierung von Kickstarter aufbauen. Datum:6. bis 9. Januar 2026

Ort: Venetian Expo, Hallen A-D,

Stand: 56549 Details zur Kickstarter-Kampagne Das W1 REGEN ist jetzt live auf Kickstarter . Unterstützer können sich Frühbucherpreise sichern und als erste Nutzer dem "Unbound"-Ökosystem zur Schmerzbehandlung von MATELASER beitreten. Um mehr zu erfahren oder die Kampagne zu unterstützen, besuchen Sie bitte Kickstarter: Suchen Sie nach "W1 REGEN". Informationen zu MATELASER, INC. MATELASER, INC. mit Hauptsitz in Miami ist ein von der FDA zertifizierter Hersteller, der sich auf mobile und professionelle Lasertherapiesysteme spezialisiert hat. Mit jahrzehntelanger Führungserfahrung in der Photobiomodulationstechnik hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, klinisch wirksame Lasertherapie für Anwender weltweit sicher, zugänglich und erschwinglich zu machen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843421/MATELASER_W1_REGEN.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/matelaser-w1-regen-das-leichteste-tragbare-rotlichttherapiegerat-mit-einem-gewicht-von-nur-24-g-und-einer-leistung-von-5-100-mwcm-wird-auf-kickstarter-vorgestellt-302640145.html



