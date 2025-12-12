Weiterlesen bei unserem Partner Finanzen100...

kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 41 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 55 %. In dieser Woche haben wir zwei Käufe getätigt, einen davon als Hebelspekulation. Eine Position wurde uns ausgestoppt, zwei Stops haben wir angepasst und ein Rating verändert. Heute platzieren wir zwei neue Ziele, passen ein altes an und reichen mehrere Details aus der Woche nach. Betroffen sind unter anderem Bayer, Baidu, Bombardier, SK Hynix, Puma und Ferrari. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der DAX hat in den letzten Tagen seine relative Schwäche zur Wall Street abgebaut. Die Indizes laufen wieder im Gleichschritt. Im Chartvergleich sieht das so aus:In der laufenden Woche hatte das deutsche Börsenbarometer die Nase gegenüber NASDAQ und S&P500 sogar vorne. Das kommt zwar im Vergleich oben noch nicht richtig zur Geltung passt aber dazu, dass auch an der Wall Street die Indizes mit greingem Technologieanteil besser performten. DOW JONES und RUSSELL2000 konnten neue Allzeithochs erklimmen. Es läuft eine kleine Rotation weg von Technologietiteln.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!