Mainz (ots) -
Woche 2/26
Mi., 7.1.
22.15 The Chinese Dream - 24 h junges China (1)
Bitte Ergänzung beachten:
Ein Tag mit Paintboxern, Influencern und Millionären
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 11.1.2026, 0.35 Uhr beachten.)
Do., 8.1.
22.15 The Chinese Dream - 24 h junges China (2)
Bitte Ergänzung beachten:
Eine Nacht mit Rockstars, Rebellen und Prinzessinnen
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 11.1.2026, 1.20 Uhr beachten.)
Fr., 9.1.
23.45 aspekte
Bitte Ergänzungen beachten:
David Bowie: Rolemodel und Popikone
Zehnter Todestag einer Legende
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6178250
Woche 2/26
Mi., 7.1.
22.15 The Chinese Dream - 24 h junges China (1)
Bitte Ergänzung beachten:
Ein Tag mit Paintboxern, Influencern und Millionären
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 11.1.2026, 0.35 Uhr beachten.)
Do., 8.1.
22.15 The Chinese Dream - 24 h junges China (2)
Bitte Ergänzung beachten:
Eine Nacht mit Rockstars, Rebellen und Prinzessinnen
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 11.1.2026, 1.20 Uhr beachten.)
Fr., 9.1.
23.45 aspekte
Bitte Ergänzungen beachten:
David Bowie: Rolemodel und Popikone
Zehnter Todestag einer Legende
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6178250
© 2025 news aktuell