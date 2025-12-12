Auf Whatsapp können User jetzt noch besser Bilder und Videos per KI erstellen - sogar mit Midjourney -, neue Sticker nutzen, in Sprach-Chats Reactions schicken und den Chat quasi als Anrufbeantworter einsetzen. Zu Weihnachten noch kurz auf Whatsapp mit Freund:innen und Familie in Kontakt treten, um alles zu regeln? Metas Messaging App mit über drei Milliarden monatlich aktiven Usern wandelt sich immer mehr zu einer Art Everything-App und ist längst ...

