Hamburg (www.fondscheck.de) - Die nordIX AG finanziert den britischen Konsumentenkredit-Anbieter Buyline und unterstützt damit dessen weiteres Wachstum im britischen Markt, so die nordIX AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:nordIX erweitert mit der Anbindung von Buyline den "European Consumer Credit Fund" (ISIN DE000A2P37M1, AK C; ISIN DE000A3CQVV6, AKV) und setzt den Ausbau seines Engagements in europäischen Konsumentenfinanzierungen fort. ...

