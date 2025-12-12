Üblicherweise schreiben Städte die geforderte Anzahl an Ladepunkten aus, die Betreiber müssen die genauen Standorte dann selbst suchen. Die Stadt Gelsenkirchen geht jetzt einen anderen Weg und schreibt 50 Standorte verteilt auf fünf Lose aus. Die Stadt Gelsenkirchen stellt zum Ausbau der Ladeinfrastruktur im Rahmen eines neuen Vergabeverfahrens mehr als 50 vorgeprüfte öffentliche Standorte zur Verfügung, die in fünf Standortbündel zusammengefasst ...

