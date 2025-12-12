© Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

Der Nasdaq 100 wird neu sortiert - und Strategy steht plötzlich im Zentrum der Debatte. Analysten warnen vor Milliardenabflüssen, andere halten einen Rauswurf für unwahrscheinlich. Heute fällt die Entscheidung.Der Bitcoin-Hortungsriese Strategy könnte bei der jährlichen Neuzusammensetzung des Nasdaq-100 vor einem heiklen Moment stehen. Laut mehreren Analysten besteht das Risiko, dass das Unternehmen aus dem Index fällt - nicht wegen seiner Größe, sondern wegen wachsender Zweifel am Geschäftsmodell. Strategy, das einst als MicroStrategy ein klassisches Softwareunternehmen war, hatte sich 2020 vollständig auf Bitcoin-Investitionen verlagert und wurde erst im vergangenen Dezember in die …