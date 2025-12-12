EQS-News: Netmarble / Schlagwort(e): Produkteinführung

Eine Multiversum-Erzählung und intensive Multiplayer-Bosskämpfe in einer riesigen offenen Welt SEOUL, Südkorea, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Netmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber hochwertiger Spiele, enthüllte einen neuen Trailer für sein kommendes Open-World-Action-RPG The Seven Deadly Sins: Origin bei den The Game Awards 2025, die am 11. Dezember (PT) im Peacock Theater in Los Angeles stattfanden. Der Trailer fesselte das weltweite Publikum mit hochauflösender Grafik, die von der Unreal Engine 5 angetrieben wurde, und mit einer fesselnden, filmischen Erzählung. Er unterstrich die Multiversum-Erzählung des Spiels und zeigte Charaktere wie Meliodas und Tristan, die auf Haustieren über Britannia flogen und die weitläufige offene Welt des Spiels vorstellten. Außerdem wurden kooperative Schlachtzugskämpfe in Echtzeit enthüllt, bei denen sich die Spieler zusammentun, um mächtige Bosse zu besiegen, was die Kernfunktion des Spiels als Multiplayer-Rollenspiel in einer offenen Welt unterstreicht. Das Gameplay konzentrierte sich nicht nur auf Erkundung, sondern auch auf Teamwork und gemeinsame Herausforderungen. Darüber hinaus wurde in einem Schlüsselmoment Escanors mögliche Rückkehr durch das Multiversum angedeutet, was die Vorfreude der Fans weiter steigerte. Nach Auftritten beim Summer Game Fest, der gamescom ONL, der Tokyo Game Show und der G-STAR 2025 hat The Seven Deadly Sins: Origin mit diesem neuesten Trailer weiter für Aufsehen gesorgt. Das Spiel wird weltweit auf PlayStation 5 (konsolenexklusiv), Steam und gleichzeitig auf mobilen Endgeräten erscheinen und ist ab sofort für die Vorregistrierung auf Google Play , dem App Store und der offiziellen Website verfügbar, mit Wunschlistenoptionen auf PlayStation 5 und Steam . Basierend auf dem japanischen Manga- und Anime-Hit The Seven Deadly Sins, von dem weltweit über 55 Millionen Exemplare verkauft wurden, The Seven Deadly Sins: Origin lässt die Spieler Britannia in einer riesigen offenen Welt erkunden. Es bietet Tag-basierte Kämpfe, Kombinationsfähigkeiten und anpassbare Teams mit verschiedenen Charakteren und Waffen. Zu den Multiplayer-Elementen gehören die Bildung von Gruppen zur Erkundung oder der gemeinsame Kampf gegen Endgegner. Im Oktober wurde für The Seven Deadly Sins: Origin ein globaler Closed-Beta-Test durchgeführt, der auf große Resonanz stieß: 95 % der Befragten gaben an, dass sie das Spiel nach der Veröffentlichung weiter spielen würden. Um auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie The Seven Deadly Sins: Origin auf seinen offiziellen Kanälen YouTube , X und Discord . ?Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments Project,MBS. Alle Rechte vorbehalten. ?Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement Produktionskomitee, TX ?Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse Produktionskomitee. ©2025, "PlayStation", "PS5" sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc. ?Netmarble Corp. und Netmarble F&C Inc. Alle Rechte vorbehalten. Informationen zu Netmarble Corporation Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -herausgeber. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games, Jam City und Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, Raven2, MARVEL Future Fight, und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie auf http://company.netmarble.com . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843315/TGA_Trailer_revealed.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/netmarble-zeigt-neuen-trailer-zu-the-seven-deadly-sins-origin-bei-den-game-awards-2025-302638782.html



