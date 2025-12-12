China drängt sich in Hightech, KI und Geopolitik an die Weltspitze - mit weitreichenden Folgen für Wirtschaft und Anleger. Erfahren Sie, welche Investmentchancen sich aus Chinas rasantem Aufstieg ergeben und welche Fonds und ETFs 2025 besonders überzeugten aber auch für 2026 neue Chancen bieten. Während China wirtschaftlich, politisch und technologisch immer selbstbewusster auftritt, verschärft sich der globale Wettbewerb um Innovationen, Ressourcen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.