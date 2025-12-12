Bei der Strategy Holding sorgen sich Anleger aktuell darum, dass das Unternehmen von MSCI aus den Indizes ausgeschlossen werden könnte - mit drastischen Folgen für die Aktie. Nun schießt das Management gegen den Indexanbieter. Eine gute Idee? Sorge um Indexausschluss Der weltweit wichtigste Indexanbieter MSCI diskutiert aktuell darüber, Bitcoin-Holdings wie Strategy aus seinen Produkten auszuschließen. Dies hätte drastische Folgen für das Unternehmen, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.