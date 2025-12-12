Metas Wandel: Wie der Tech-Riese zwischen KI-Milliarden und harten Sparmaßnahmen navigiert

Das Kerngeschäft: Eine riesige Werbemaschine mit globaler Reichweite

Meta Platforms Inc. ist weit mehr als nur das ursprüngliche soziale Netzwerk Facebook. Der Konzern, der 2021 von Facebook in Meta umbenannt wurde, ist heute ein globales Technologieunternehmen, das seine Einnahmen fast ausschließlich aus Online-Werbung auf seinen populären Plattformen generiert. Das Kerngeschäft - die sogenannte Family of Apps - umfasst die dominierenden sozialen Medien Facebook und Instagram sowie die weltweit führenden Messaging-Dienste WhatsApp und Messenger. Die Lösung, die Meta seinen über drei Milliarden Nutzern weltweit bietet, ist die kostenlose Vernetzung, Kommunikation und das Teilen von Inhalten in verschiedenen digitalen Formaten. Für Werbekunden stellt Meta im Gegenzug eine extrem effiziente Plattform dar. Durch hochentwickelte Algorithmen und die schiere Masse an Nutzerdaten kann Werbung präzise auf die Zielgruppe zugeschnitten werden. Dies macht das Werbegeschäft von Meta zu einer enorm profitablen Cash-Maschine, die die hohen Investitionen des Konzerns in andere Zukunftsbereiche erst ermöglicht.