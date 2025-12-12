Hamburg (ots) -"Ikkimel ist keine Kunstfigur. Sie ist kein ausgedachter Charakter, der nichts mit der realen Welt zu tun hat", sagt die Rapperin Ikkimel in der Titelgeschichte "30 bis 30" der neuen Ausgabe des Magazins ZEIT CAMPUS. Sexualität, Aggression, Provokation: all das sei Teil ihrer Kunst, aber keine Maske.Ikkimel gehört zu den sichtbarsten Stimmen im Deutschrap. Dabei war ihr Weg alles andere als vorgezeichnet: "Eigentlich wollte ich nach Norwegen, ich hatte schon ein Stipendium für einen Auslandsmaster in Neurowissenschaften. Ich hätte den Weg in der Forschung weitergehen können. Aber ich habe mich entschieden, in Berlin zu bleiben", sagt Melina Gaby Strauß, wie die Künstlerin mit bürgerlichem Namen heißt.Die Rapperin spricht im Interview über ihren ungewöhnlichen Weg vom Labor für Gehirn- und Sprachforschung auf die großen Bühnen und über die Pflege ihres Vaters, der an Blutkrebs erkrankte. Als er starb, entschied sie, alles auf die Musik zu setzen. "Ich musste einmal laut aussprechen, dass ich Musik machen will", sagt Ikkimel. "Wenn man mit dem Tod konfrontiert wird, ändert das alles."Die Musik der studierten Philologin verändere bei vielen Hörerinnen etwas: Frauen berichten ihr, dass sie sich beim Joggen oder nachts auf dem Heimweg sicherer fühlen. "Statt sich auszumalen, was einem Schlimmes angetan werden könnte, hilft meine Musik, zu denken: Ich fick sie alle! Das ist ein anderes Mindset", sagt Ikkimel. "Meine Musik holt Hörerinnen aus einer gebenden Position in eine machende."Die aktuelle Ausgabe des Magazins ZEIT CAMPUS (1/26) mit dem Titel "30 bis 30" ist am 11. Dezember im Handel erschienen und ist hier (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshop.zeit.de%2Fsortiment%2Fzeit-kiosk%2Fweitere-magazine%2Fzeit-campus&data=05%7C02%7CMerve.Stolina%40zeit.de%7C66bbeff989404c85303008de395fdbf1%7Cf6fef55b9aba48ae9c6d7ee8872bd9ed%7C0%7C0%7C639011281038025666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=cPFDG3MzwY43BgaTp6Xj5ROyVrZDdDDpP%2FGdRGigtPQ%3D&reserved=0) erhältlich.Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation (E-Mail: presse@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/6178306