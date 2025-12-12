© Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - STRMX

Was wird das neue Börsenjahr 2026 bringen? Die Analysten sind für 2026 optimistisch.Vor dem Börsenjahr ist nach dem Börsenjahr! Die Banken haben die Prognosen für die großen Indizes rausgegeben. Und: Sie blicken überaus positiv in die Zukunft. Die Analysten der DZ Bank beispielsweise gehen nicht von einer KI-Blase aus, raten aber zur Vorsicht bei bereits hoch bewerteten Aktien aus dem Chip-Sektor. Auch was die Zölle angeht, sind die Marktstrategen optimistisch: Durch höhere staatliche Ausgaben, wie durch die "One Beautifull Bill" oder das deutsche Sondervermögen, sehen sie den Zoll-Effekt abgemildert. Für den S&P 500 sehen sie ein Kursziel von 8000 Punkten, für den deutschen Leitindex DAX …