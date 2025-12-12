© Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - STRMXWas wird das neue Börsenjahr 2026 bringen? Die Analysten sind für 2026 optimistisch.Vor dem Börsenjahr ist nach dem Börsenjahr! Die Banken haben die Prognosen für die großen Indizes rausgegeben. Und: Sie blicken überaus positiv in die Zukunft. Die Analysten der DZ Bank beispielsweise gehen nicht von einer KI-Blase aus, raten aber zur Vorsicht bei bereits hoch bewerteten Aktien aus dem Chip-Sektor. Auch was die Zölle angeht, sind die Marktstrategen optimistisch: Durch höhere staatliche Ausgaben, wie durch die "One Beautifull Bill" oder das deutsche Sondervermögen, sehen sie den Zoll-Effekt abgemildert. Für den S&P 500 sehen sie ein Kursziel von 8000 Punkten, für den deutschen Leitindex DAX …Den vollständigen Artikel lesen
