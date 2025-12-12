Die Fondswirtschaft ist der größte Verwalter von Altersvorsorgekapital in Deutschland. Das ergibt eine aktuelle Umfrage des Fondsverbands BVI. Bei über 40% des von der Branche insgesamt verwalteten Vermögens handelt es sich um Kapital für Altersvorsorgezwecke. Zur Jahresmitte verwalteten die Mitglieder des deutschen Fondsverbands BVI 2,02 Bio. Euro für Altersvorsorgezwecke, wie eine Umfrage des Verbands zeigt. Das sind 44% des von der Branche insgesamt verwalteten Vermögens von fast 4,7 Bio. Euro. ...

