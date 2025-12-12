Steht XRP vor der Trendwende? Diese Prognose macht Hoffnung auf steigende Kurse

Der XRP-Kurs befindet sich weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch. Nach einem Rückgang von rund 15 Prozent im vergangenen Monat notiert die Ripple-Währung aktuell bei etwa 2,03 US-Dollar und damit mehr als 46 Prozent unter dem bisherigen Rekordniveau. Die Marke von 3 US-Dollar, die zwischen Juli und Oktober noch für ein bullisches Marktumfeld gesorgt hatte, ist derzeit außer Reichweite. Dennoch mehren sich die Stimmen, die das Ende der Korrekturphase für möglich halten.

Analyst sieht Chancen für eine Trendumkehr bei XRP

Der Krypto-Analyst EGRAG CRYPTO hat sich in einer ausführlichen Analyse mit dem aktuellen Kursgeschehen von XRP beschäftigt. Seiner Einschätzung nach besteht eine realistische Chance, dass sich der Abwärtstrend dem Ende nähert. Konkret sieht er eine Wahrscheinlichkeit von rund 40 Prozent für eine kurzfristige Trendumkehr innerhalb der nächsten Tage, die einen neuen Aufwärtsimpuls auslösen könnte.

Gleichzeitig bleibt er vorsichtig. Mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 35 Prozent rechnet er zunächst mit einer weiteren, kurzen Korrekturphase, bevor sich der Markt stabilisiert und wieder bullische Tendenzen zeigt. In 25 Prozent der Szenarien geht er davon aus, dass der seit Oktober anhaltende Abwärtstrend weiter dominiert und zusätzliche Verluste nach sich zieht. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Unterstützung bei rund 1,94 US-Dollar. Hält dieses Niveau, bleibt ein Comeback möglich. Fällt XRP darunter, könnte sich die Korrektur deutlich ausweiten.

Marktsentiment und Bitcoin als entscheidende Faktoren

Historisch betrachtet war der Dezember für XRP häufig ein schwieriger Monat. Seit 2013 endeten mehr Dezember negativ als positiv. Allerdings traten die bullischen Dezemberphasen meist in einem insgesamt positiven Marktumfeld auf. Genau das fehlt aktuell noch. Der Fear-&-Greed-Index liegt mit einem Wert von 29 weiterhin im Bereich "Angst", konnte sich jedoch von extrem niedrigen Niveaus Ende November leicht erholen.

Für eine nachhaltige Trendwende bei XRP dürfte daher auch die Entwicklung des Gesamtmarktes entscheidend sein. Insbesondere Bitcoin spielt eine Schlüsselrolle. Ein erneuter Anstieg über die Marke von 100.000 US-Dollar könnte das Sentiment im gesamten Markt drehen und auch Altcoins wie XRP Auftrieb verleihen. Erste positive Signale zeigen sich bereits im Bereich der Bitcoin-Layer-2-Lösungen, die zuletzt steigende Nutzerzahlen verzeichneten.

Bitcoin Hyper Presale rückt als Wachstumsindikator in den Fokus

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist Bitcoin Hyper. Das junge Layer-2-Projekt für Bitcoin konnte im laufenden Presale bereits mehr als 29,36 Millionen US-Dollar einsammeln und verzeichnete allein in den vergangenen 24 Stunden mehrere Hundert neue Investoren. Die starke Nachfrage unterstreicht das wachsende Interesse an skalierbaren Lösungen für das Bitcoin-Netzwerk.

Bitcoin Hyper setzt auf die Integration der Solana Virtual Machine, um hohe Geschwindigkeit, niedrige Kosten und bessere Skalierbarkeit zu ermöglichen. Der native HYPER-Token übernimmt dabei mehrere Funktionen: Er dient als Governance-Token, als Zahlungsmittel für Gebühren und spielt eine zentrale Rolle im Staking. Aktuell können Anleger im Presale eine jährliche Rendite von rund 39 Prozent erzielen, während der Token noch zu einem festen Listenpreis erhältlich ist.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

