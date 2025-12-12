XRP-ETFs boomen, Bitcoin schwächelt - wo liegen jetzt die größten Chancen?

Während der Kryptomarkt insgesamt unter Druck steht, zeigt sich bei den institutionellen Kapitalflüssen ein spannendes Ungleichgewicht. XRP profitiert von einer überraschend starken Nachfrage nach neuen Spot-ETFs, während sich bei Bitcoin ein gemischtes Bild abzeichnet. Für Anleger stellt sich daher zunehmend die Frage, welche Kryptowährung in diesem Umfeld das größte Aufwärtspotenzial besitzen könnte.

XRP-ETFs sorgen für starken Nachfrageimpuls

Die neu gestarteten XRP-Spot-ETFs in den USA haben binnen kurzer Zeit ein beachtliches Volumen angezogen. Rund eine Milliarde US-Dollar wurden bereits in die vier verfügbaren Produkte investiert. Woche für Woche fließen stabil zwischen 100 und 200 Millionen US-Dollar in die Fonds. Damit bestätigen sich frühere Prognosen von J.P. Morgan, die für das erste Jahr ein verwaltetes Vermögen von vier bis acht Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt hatten.

Diese Entwicklung widerlegt zugleich die These vieler Marktbeobachter, wonach Altcoin-ETFs an der Wall Street kaum auf Interesse stoßen würden. Im Gegenteil: Die Zuflüsse zeigen eine wachsende institutionelle Akzeptanz digitaler Vermögenswerte. Dennoch konnte der XRP-Kurs bislang nicht von dieser Dynamik profitieren und steht - wie große Teile des Marktes - weiterhin unter Druck.

Bitcoin-ETFs mit gemischten Signalen

Im Vergleich dazu zeigt sich bei Bitcoin ein uneinheitliches Bild. Der größte Spot-ETF aus dem Hause BlackRock verzeichnete zuletzt Abflüsse von rund 130 Millionen US-Dollar. Damit setzt sich eine Phase der Zurückhaltung fort, die bereits seit mehreren Wochen anhält.

Gleichzeitig sorgte Vanguard mit dem Launch eines eigenen Bitcoin-ETFs für Aufmerksamkeit. Das Produkt sammelte in kurzer Zeit rund eine Milliarde US-Dollar ein. Diese starken Zuflüsse dürften jedoch vor allem auf das Vertrauen vieler Anleger in die Marke Vanguard zurückzuführen sein. Ob daraus eine nachhaltige Trendwende für Bitcoin-ETFs entsteht oder gar weitere Krypto-ETFs folgen, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass Analysten wie Tom Lee von Fundstrat weiterhin davon ausgehen, dass ETF-Zuflüsse langfristig sowohl Bitcoin als auch XRP stützen könnten.

Bitcoin Hyper Presale als alternative Wachstumschance

Neben etablierten Kryptowährungen rücken zunehmend Projekte in den Fokus, die von der Weiterentwicklung des Bitcoin-Ökosystems profitieren wollen. Ein solches Projekt ist Bitcoin Hyper. Dabei handelt es sich um eine Layer-2-Lösung für Bitcoin, die auf der Integration der Solana Virtual Machine basiert. Ziel ist es, schnelle und kostengünstige Transaktionen zu ermöglichen und Bitcoin erstmals umfassend mit Web3-Anwendungen zu verbinden.

Durch diesen Ansatz werden Anwendungsfälle wie DeFi-Protokolle, NFT-Marktplätze, Memecoins und Staking auf Bitcoin-Basis realistisch. Das Interesse der Investoren spiegelt sich im laufenden Presale wider: Bereits mehr als 29 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt. Zusätzlich bietet Bitcoin Hyper aktuell Staking-Möglichkeiten mit Renditen von rund 40 Prozent pro Jahr, wobei diese mit steigender Beteiligung sinken können.

