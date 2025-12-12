Steht XRP vor dem Ausbruch? KI sieht aktuelle Schwächephase als Vorbereitung

Der Kurs von XRP zeigt sich trotz starker Nachrichten zuletzt schwach. Massive Zuflüsse in neu aufgelegte Spot-ETFs konnten bislang keinen unmittelbaren Preisanstieg auslösen. Für viele Anleger wirkt diese Entwicklung widersprüchlich. Doch genau hier setzt eine aktuelle Einschätzung der Künstlichen Intelligenz an, die die momentane Lage nicht als Warnsignal, sondern als strategische Ruhephase interpretiert.

XRP-ETFs sorgen für Nachfrage - Kurs reagiert dennoch verhalten

Mit dem Start der XRP-Spot-ETFs in den USA hat sich das institutionelle Interesse deutlich erhöht. Innerhalb kurzer Zeit flossen rund eine Milliarde US-Dollar in die vier verfügbaren Produkte. Woche für Woche bewegen sich die Zuflüsse stabil im Bereich von 100 bis 200 Millionen US-Dollar. Diese Entwicklung deckt sich mit früheren Prognosen von J.P. Morgan, die bereits vorab ein verwaltetes Vermögen von vier bis acht Milliarden US-Dollar nach einem Jahr für realistisch hielten.

Trotz dieser starken Nachfrage bewegt sich der XRP-Kurs aktuell weiter abwärts. Viele Marktteilnehmer stellen sich daher die Frage, warum positive Fundamentaldaten nicht unmittelbar in steigenden Preisen resultieren. Genau dieses Spannungsfeld bildet die Grundlage für eine differenziertere Betrachtung der aktuellen Marktsituation.

KI-Analyse: Akkumulation statt Schwächephase

Auf diese Diskrepanz angesprochen, bewertet das KI-Modell Gemini die Situation aus Sicht eines institutionellen Marktumfelds. Laut der Analyse gleichen die ETF-Zuflüsse derzeit vor allem Verkaufsdruck von langjährigen XRP-Haltern aus, die nach Jahren regulatorischer Unsicherheit Gewinne realisieren. Diese Phase wird als institutionelle Akkumulation interpretiert, bei der große Akteure Positionen aufbauen, ohne den Marktpreis deutlich anzuheben.

Für das restliche vierte Quartal 2025 sowie den Beginn von 2026 erwartet die KI daher eine volatile Seitwärtsphase. Der eigentliche Kursschub soll erst einsetzen, wenn das verfügbare Angebot absorbiert ist. In diesem Szenario könnten ETF-Nachfrage und reale Nutzung von XRP als Brückenwährung nicht länger gedämpft werden. Für 2026 sieht die KI dann Potenzial für eine schnelle Bewegung in deutlich höhere Kursregionen. Die aktuelle Schwäche wäre demnach lediglich die Ruhe vor dem Sturm.

Bitcoin Hyper Presale als ergänzende DeFi-Chance

Neben etablierten Kryptowährungen wie XRP rücken auch neue Projekte in den Fokus, die vom nächsten Marktschub profitieren könnten. Ein Beispiel dafür ist Bitcoin Hyper, ein Layer-2-Projekt für das Bitcoin-Ökosystem, das auf Solana-Technologie basiert. Ziel ist es, Bitcoin erstmals umfassend für DeFi-Anwendungen nutzbar zu machen.

Im laufenden Presale konnte Bitcoin Hyper bereits über 29 Millionen US-Dollar einsammeln. Besonders attraktiv erscheint für viele Investoren die Möglichkeit, Bitcoin-Anwendungen wie Staking, Lending und weitere DeFi-Funktionen zu nutzen. Zusätzlich bietet das Projekt aktuell Staking-Rewards von rund 40 Prozent pro Jahr, wobei diese mit zunehmender Teilnahme sinken können.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.