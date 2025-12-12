Wiesbaden/Berlin (ots) -Die (Vor-)Weihnachtszeit samt Jahreswechsel ist traditionell Hochsaison für festliche alkoholische Getränke und kulinarische Genüsse. 57 Prozent der Menschen in Deutschland geben an, an Weihnachten wahrscheinlich alkoholische Getränke zu konsumieren[1]. Ob ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, ein selbst kreierter Signature Cocktail zum Festmenü oder das Glas Sekt zum Jahreswechsel - viele Menschen empfinden solche Momente als schöne Rituale: Eingebettet in Kultur und ein geselliges Miteinander macht moderater Genuss die Feierlichkeiten zu etwas Besonderem.Zwischen Genuss und Gewissen - der innere BalanceaktViele Menschen erleben in dieser Zeit ein inneres Ringen: Einerseits steht der Wunsch nach festlichem Genuss, andererseits die Wahrnehmung gesellschaftlicher Erwartungen zu Zurückhaltung oder Verzicht. Die aktuelle Null-Promille-Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) verunsichert Verbraucherinnen und Verbraucher, obwohl weltweite Forschungsergebnisse seit Jahren zeigen, dass verantwortungsvoller Alkoholkonsum und ein ausgewogener Lebensstil vereinbar sind. Pauschalaussagen wie "Beim Alkoholkonsum gibt es keine gesundheitlich unbedenkliche Menge" lassen dabei wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse unberücksichtigt und vermitteln ohne Not ein einseitig negatives Bild des moderaten Genusses.Der Verband Deutscher Sektkellereien e.V. (VDS) und der Bundesverband Wein und Spirituosen International e.V. (BWSI) plädieren daher in der festlichen Saison für eine ausgewogene Genusskultur, die Verantwortung, Balance und Lebensfreude vereint. Dr. Alexander Tacer, Geschäftsführer des VDS und BWSI, erklärt: "Der gesellschaftliche Trend zeigt eine klare Richtung: Ausgewogener Konsum gewinnt an Bedeutung[2]. Alkoholfreie und alkoholreduzierte Produkte sind gefragter denn je[3]. Alkoholische Getränke werden heute weniger, dafür bewusster konsumiert. Das begrüßen wir ausdrücklich."Moderater Genuss mit WeitblickTrends wie der "Dry January" spiegeln das wachsende Interesse vieler Menschen an einem bewussten Konsum wider. Für manche steht dabei der temporäre Verzicht im Vordergrund, andere setzen auf langfristige Balance. Ein achtsamer Umgang mit alkoholischen Getränken kann sich dabei zu einer positiven Routine entwickeln. Warum das Jahr also nicht mit einer reflektierten Haltung ausklingen lassen - mit dem Ziel, Genuss verantwortungsvoll und individuell zu gestalten, statt mit strengen Vorsätzen ins neue Jahr zu starten?Miteinander feiern - mit Respekt und VielfaltAn den Feiertagen treffen oft unterschiedliche Bedürfnisse und Einstellungen verschiedener Generationen und Lebensentwürfe aufeinander. Eine sorgfältig ausgewählte Getränkevielfalt macht die Festtage zu einem besonderen Erlebnis. Alkoholfreie Sparkling-, Wein- und Spirituosenalternativen stellen eine ideale Ergänzung dar, die stilvolle Akzente setzt und Gästen wie Gastgebern erlaubt, ihre individuellen Vorlieben genussvoll zu zelebrieren.So wird die Weihnachtszeit zur Feier des bewussten Genusses"Verantwortungsvolle Genussgewohnheiten entstehen durch bewusste Entscheidungen - nicht durch starre Verbote. Auch Initiativen wie der "Dry January" zeigen, wie vielfältig der Umgang mit Alkohol geworden ist. Für viele Menschen bedeutet bewusster Genuss, mal mit, mal ohne Alkohol zu feiern - individuell, reflektiert und frei von Schuldgefühlen oder dogmatischen Vorgaben.", erklärt Dr. Alexander Tacer, Geschäftsführer von VDS und BWSI, und ergänzt: "Selbstbestimmtheit steht im Mittelpunkt. Wir wollen weiterhin auf das Schöne im Leben anstoßen - ob mit Sekt, Wein, Spirituosen oder ihren innovativen alkoholfreien Alternativen."VDS und BWSI geben Verbraucherinnen und Verbrauchern folgende Tipps für genussvolle und bewusste Festtage:- Rituale bewusst gestalten: Genussmomente gemeinsam zelebrieren- Qualität vor Quantität: Ausgewählt genießen- Alkoholische Getränke mit dem Festmenü und ausreichend Wasser kombinieren- Alkoholfreie Alternativen integrieren: Vielfalt erleichtert bewusste Entscheidungen- Pausentag(e) mit alkoholfreien Getränken einlegen- Bestimmte Situationen erfordern Punktnüchternheit: Keine Teilnahme am Straßenverkehr nach Alkoholgenuss - Sicherheit hat Vorrang[1] YouGov-Umfrage (Dez 2024), Link: https://yougov.de/topics/society/survey-results/daily/2024/12/04/15f5b/3[2] Civey-Umfrage (Apr 2025), 69 Prozent der Erwachsenen in Deutschland befürworten maßvollen oder sehr sparsamen Konsum alkoholischer Getränke.[3] VDS-Mitgliedererhebung: Absatz schäumender Getränke aus entalkoholisiertem Wein (sog. alkoholfreier Sekt) in Deutschland im Jahr 2024: rund 19,9 Mio. 