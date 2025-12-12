Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein haben den Busbetrieb im Raum Ahrensburg seit dem Spätsommer Stück für Stück auf E-Fahrzeuge umgestellt. Ab dem Wochenende soll nun beinahe der gesamte Busverkehr der Stadt elektrisch sein. Die einzige Ausnahme bildet die Linie 374 Bargteheide - Poppenbüttel. In der Stadt Ahrensburg im Südosten von Schleswig-Holstein sind seit September die ersten Elektrobusse unterwegs - und etliche weitere sind inzwischen hinzugekommen: ...

