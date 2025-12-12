15 Jahre Haft. So lautet das Urteil gegen Terraform-Labs-Gründer Do Kwon, das am Donnerstag vor dem US-Bezirksgericht im Southern District of New York verkündet wurde. Damit statuierte Richter Paul Engelmayer ein Exempel, das selbst die Forderungen der Staatsanwaltschaft übertraf.Die Entscheidung markiert den vorläufigen Endpunkt einer der spektakulärsten Implosionen der Finanzgeschichte. Der Zusammenbruch des Terra-Luna-Ökosystems im Jahr 2022 vernichtete rund 40 Milliarden Dollar an Anlegergeldern. ...

