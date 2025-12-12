DJ FTC klagt gegen Henkels geplanten Erwerb von US-Klebstoffhersteller Liquid Nails

Von Kelly Cloonan und Laura Kreutzer

DOW JONES--Die US-Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission (FTC) will über eine Klage verhindern, dass Henkel das US-Unternehmen Liquid Nails übernimmt, einen Wettbewerber seiner Bauklebstoffmarke Loctite. Der für 725 Millionen US-Dollar geplante Erwerb würde die "mit Abstand beiden größten Marken für Bauklebstoffe zusammenführen", den Wettbewerb schädigen und zu höheren Preisen sowie niedrigerer Qualität führen, teilte die FTC am Donnerstag mit. Dagegen habe sie Klage im U.S. District Court for the Southern District of New York eingereicht. Die Klage ziele darauf ab, ab, US-Verbraucher davor zu bewahren, höhere Preise für Materialien zu zahlen, die zum Bau und zur Instandhaltung von Häusern verwendet würden. Damit sollten die Wohnkosten gesenkt werden.

Ein Henkel-Unternehmenssprecher wollte die FTC-Entscheidung gegenüber Dow Jones Newswires "zunächst nicht weiter kommentieren". Der Konzern werde die FTC-Entscheidung "jetzt genau anschauen und analysieren". American Industrial Partners reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Laut FTC beabsichtigt Henkel, Liquid Nails mit Sitz in Pittsburgh für 725 Millionen US-Dollar von der Private-Equity-Firma American Industrial Partners zu erwerben. Das US-Private-Equity-Unternehmen hatte von PPG das Geschäft mit Baufarben und Beschichtungen (Architectural Coatings) inklusive Liquid Nails im Rahmen eines Carve-out erworben, der Ende 2024 abgeschlossen wurde. Das in Pittsburgh Paints umbenannte Unternehmen besitzt auch Marken wie Glidden und Olympic.

Die jüngste Maßnahme der FTC erfolgt etwa einen Monat, nachdem die Aufsichtsbehörde mit ihrem Versuch gescheitert war, die Übernahme von Surmodics, eines US-Beschichtungsherstellers für medizinische Geräte, durch das US-Private-Equity-Unternehmen GTCR anzufechten.

(Mitarbeit: Ulrike Dauer)

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 08:19 ET (13:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.