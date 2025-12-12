Die Aktie von BYD hat sich in den letzten Tagen wieder erholt. Mit dem Break des Widerstands bei 101,00 Hongkong-Dollar (umgerechnet 11,05 Euro) würde das Papier des Elektroauto-Herstellers ein neues Kaufsignal liefern. Bullish zur Aktie äußerten sich zuletzt neben der Citigroup auch CITIC Securities und Shenwan Hongyuan Research.BYD hat im November 480.186 Fahrzeuge verkauft. Das waren zwar vier Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr, jedoch besser als im Vorfeld von den Analysten erwartet wurde. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.