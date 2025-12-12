Die Aktie von BYD hat sich in den letzten Tagen wieder erholt. Mit dem Break des Widerstands bei 101,00 Hongkong-Dollar (umgerechnet 11,05 Euro) würde das Papier des Elektroauto-Herstellers ein neues Kaufsignal liefern. Bullish zur Aktie äußerten sich zuletzt neben der Citigroup auch CITIC Securities und Shenwan Hongyuan Research.BYD hat im November 480.186 Fahrzeuge verkauft. Das waren zwar vier Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr, jedoch besser als im Vorfeld von den Analysten erwartet wurde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
