Der MSCI World hat in diesem Jahr eine beachtliche Performance hingelegt, doch diese drei Dividenden-ETFs haben den Weltindex geschlagen und könnten dies vielleicht auch in der Zukunft tun. Trotz vieler Turbulenzen an den Märkten hat der MSCI World seit Anfang des Jahres in Euro eine Performance von 7,6 Prozent abgeliefert. Ein solides Ergebnis, doch es gibt einige ETFs, bei denen wesentlich mehr möglich war. Mit diesen Dividenden-ETFs besser als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...