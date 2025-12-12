Der Bitcoin entwickelt sich aktuell sehr schwach und viele Analysten senken ihre Kursziele. Doch ein Brancheninsider sieht darum jetzt +100% Potenzial bei der Kryptowährung. Garlinghouse bullisch Zuletzt war es um die Stimmung im Krypto-Sektor nicht mehr allzu gut bestellt. Verschiedene Investmentbanken und Experten senkten ihre Kursziele für die Mutter aller Kryptowährungen. Doch Brad Garlinghouse, CEO des Unternehmens Ripple Labs, das XRP betreibt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
