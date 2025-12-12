Der Bitcoin entwickelt sich aktuell sehr schwach und viele Analysten senken ihre Kursziele. Doch ein Brancheninsider sieht darum jetzt +100% Potenzial bei der Kryptowährung. Garlinghouse bullisch Zuletzt war es um die Stimmung im Krypto-Sektor nicht mehr allzu gut bestellt. Verschiedene Investmentbanken und Experten senkten ihre Kursziele für die Mutter aller Kryptowährungen. Doch Brad Garlinghouse, CEO des Unternehmens Ripple Labs, das XRP betreibt, ...

