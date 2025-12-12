Praktisch die gesamte IT-Infrastruktur würde ohne Open Source zusammenbrechen. Doch das fragile Gleichgewicht aus Idealismus und kommerzieller Unterstützung beginnt zu kippen, viele Projekte sind unterfinanziert. Was dagegen helfen würde - und was man selbst tun kann. Viele moderne Anwendungen nutzen mehr als 80 Prozent Open-Source-Bestandteile. Ohne diese Komponenten müssten Unternehmen ihr Software-Budget um den Faktor 3,5 erhöhen, schreibt Experte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n