Märkte bewegen sich selten dort, wo sich alle einig sind. Die richtig großen Moves entstehen meist dann, wenn Narrative kippen, Positionierungen extrem werden und politische Entscheidungen plötzlich reale Folgen haben. Genau auf diese Momente hat sich André Fischer spezialisiert.Der neue Aktien-Report "Hot-Stocks EXTREM" bündelt Fischers aktuelle Einschätzung zu einem Marktumfeld, das von Machtfragen, geopolitischen Brüchen und regulatorischem Druck geprägt ist. Im Fokus stehen 4 Hot-Stocks aus ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.