Adidas, Nike & Co. im Check: Broadcom unter Druck, Lufthansa im Höhenflug und Nordex vor Ausbruch

KI-Werte liegen wieder auf der Goldwaage nach dem Patzer von Oracle. Obwohl Broadcom die Erwartungen geschlagen hat, steht die Aktie kräftig unter Druck. Die Profitabilität ist leicht rückläufig. Rücksetzer kaufen?Thema das Tages: Sport-Artikel-Aktien Der Sportartikelhersteller Lululemon Athletica hat überraschend starke Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 (Ende 2. November 2025) vorgelegt, was der Aktie zu einem deutlichen Kurssprung verhalf. Der Nettoumsatz stieg um 7 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar, wobei der Wachstumstreiber das internationale Geschäft war, das um 33 Prozent zulegte. Besonders China verzeichnete ein Umsatzplus von 46 Prozent. Dieser starke …Den vollständigen Artikel lesen ...
