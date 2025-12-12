Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinsen in Deutschland steigen wieder, so die Deutsche Börse AG.Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liege mittlerweile bei 2,86 Prozent - so hoch wie zuletzt im März dieses Jahres. "Ausgelöst wurde die Bewegung nach oben am Montag durch Signale von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel, dass der nächste Zinsschritt eher eine Erhöhung als eine Senkung sein könnte", erkläre Commerzbank-Analyst Erik Liem. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
