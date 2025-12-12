Der rein elektrische Toyota C-HR+ ist ab sofort in zwei Batterievarianten, drei Ausstattungslinien sowie mit Front- und Allradantrieb in Deutschland bestellbar. Die Preise starten regulär bei 41.990 Euro, bis Ende März 2026 ist die Basisversion aber zum Einführungspreis von 38.990 Euro erhältlich. Für diesen Preis gibt es den C-HR+ mit dem Ausstattungsniveau "Active" in Verbindung mit 123-kW-Elektromotor, Vorderradantrieb und 57,7-kWh-Batterie. In ...

