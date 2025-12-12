Der Masse an der Börse einen Schritt voraus zu sein - das gelingt Börsenexperte Florian Söllner mit seinem Contrarian-Trading-Ansatz seit mehr als einem Jahrzehnt äußerst erfolgreich. Neuestes Performance-Highlight: Im Depot 2030 wurde wieder einmal ein Verdoppler erzielt. Ganz frische Highflyer-Chancen stehen in der aktuellen Hot-Stock-Report-Ausgabe auch schon wieder zum Mittraden bereit, unter anderem ein TFA-Titel mit Ukraine-Wiederaufbaufantasie sowie ein heißer Quantencomputer-Profiteur.Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär